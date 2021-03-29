Могила Джигарханяна оказалось заброшенной

«Экспресс-газета» рассказала , что могила актера и режиссера Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище выглядит заброшенной. Портал опубликовал фотографии могилы, на которых видно множество увядших цветов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным «Экспресс-газеты», вокруг могилы также разбросаны старые цветы, разбитые подсвечники, огарки свечей и другой мусор.

«В целом складывается впечатление, что за могилой уже очень давно никто не ухаживает. Поклонников вокруг тоже замечено не было», - подчеркнуло издание.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года на 86-м году жизни. Как писал «Рамблер», его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская утверждала, что перед смертью он «никого не узнавал и был лишен любой возможности контакта с миром».