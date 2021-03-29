Тело актера из "Глухаря" Хабарова нашли спустя месяц после смерти

Актер театра и кино, профессиональный каскадер Всеволод Хабаров умер у себя в квартире при невыясненных обстоятельствах. Об этом на странице в Facebook сообщила актриса Лариса Бравицкая.

Фото: DixiMedia, 2010 DixiMedia, 2010

Она рассказала, что в последний раз видела Хабарова на встрече однокурсников несколько лет назад и отметила его подавленное состояние.

"Всегда аккуратный, элегантный, в последнюю нашу встречу он был смущенным, без привычного хабаровского лоска. У Севы наступили тяжелые времена, он бедствовал, подрабатывал где-то охранником, иногда появлялся на экране в эпизодах Вчера я узнала, что Севы не стало. Его нашли мертвым в квартире, где он пролежал больше месяца", — рассказала Бравицкая.

Всеволод Хабаров родился 16 сентября 1953 года. После окончания школы поступил в ВТУ имени Щепкина при Малом театре. Хабаров совмещал актерскую деятельность с преподавательской. С 1980-х годов начал сниматься в кино. Наиболее известен ролями в сериалах "Глухарь", "Кулагин и партнеры", а также в исторической драме "Первая конная" и в фильме "Зверобой".