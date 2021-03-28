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МГУ ответил на петицию о «варварской реставрации» вуза

Lenta.ru
29 минут назад
Капитальный ремонт аудиторий Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова проводится после согласования с Мосгорнаследием и в соответствии с проектом. Об этом заявили в пресс-службе вуза, пишет РБК.
МГУ ответил на петицию о «варварской реставрации» вуза
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Таким образом в университете ответили на заявления авторов петиции — студентов и сотрудников, сообщивших о незаконном «уничтожении исторических интерьеров».
В МГУ рассказали, что предусмотрен ремонт пола (он будет воссоздан по образцу 1953 года), реставрация и воссоздание мебели и ремонт светильников в одной из аудиторий.
Общество,МГУ,
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