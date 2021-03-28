МГУ ответил на петицию о «варварской реставрации» вуза

Таким образом в университете ответили на заявления авторов петиции — студентов и сотрудников, сообщивших о незаконном «уничтожении исторических интерьеров».

В МГУ рассказали, что предусмотрен ремонт пола (он будет воссоздан по образцу 1953 года), реставрация и воссоздание мебели и ремонт светильников в одной из аудиторий.