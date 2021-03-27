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Россия и ОАЭ выдали авиакомпаниям разрешения на полеты, сообщил источник

РИА Новости
23 минуты назад
Авиавласти РФ и ОАЭ выдали авиакомпаниям обеих стран разрешения на полеты, сообщил РИА Новости источник в одной из авиакомпаний, выполняющих полеты в Дубай.
"Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали, поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям все подтвердили", - сказал источник.
Источник отметил, что ранее существовал риск отмены грузопассажирских (чартерных) рейсов в ОАЭ, так как авиавласти ОАЭ не выдавали на них разрешения, потому что арабским авиакомпаниям не согласовывали такие рейсы в Россию.
В "Победе" РИА Новости сообщили, что получили разрешение на выполнение рейса в воскресенье.
Помимо грузопассажирских рейсов, из РФ в ОАЭ можно добраться и регулярными: авиасообщение между странами было возобновлено в сентябре.
Общество,Росавиация,РИА Новости,Россия,Объединенные Арабские Эмираты,Дубай,
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