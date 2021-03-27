Источник отметил, что ранее существовал риск отмены грузопассажирских (чартерных) рейсов в ОАЭ, так как авиавласти ОАЭ не выдавали на них разрешения, потому что арабским авиакомпаниям не согласовывали такие рейсы в Россию.