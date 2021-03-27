«Это будет как платформа, а не просто какие-то учеты, на которой можно будет проводить анализ, скажем, движения масс мигрантов, можно анализировать направление их трудоустройства. Доступ к этому сервису позволит людям легче находить трудовые ресурсы. То есть лично мне это представляется как такая хорошая инновационная идея, она практическая, и, конечно, это облегчит вопросы и регистрации, и трудоустройства, и взаимоотношений с властями страны пребывания. Понадобится определенный период времени, чтобы ее наладить. Конечно, в начале возникнут трудности, и в том числе трудности недостаточного образования, скажем так, имеется в виду и языкового, и профессионального. Ну и тут я вижу положительное — людям придется подтягиваться для их же блага, то есть они тогда повышают и свою мобильность, и повышают свою востребованность, и в целом улучшается тогда общее состояние рынка труда».
«Я, в целом, за цифровизацию, потому что все, что позволяет делать какие-то вещи онлайн и делать регистрацию, это, безусловно, огромный плюс. Мы видим, что за последние годы мы очень активно продвинулись в плане того, что многие вещи можно делать быстро и удобно. Я считаю, что в этом нет ничего плохого для нашей индустрии недвижимости. Тем более мы испытывали и по-прежнему испытываем определенный дефицит кадров в связи с коронавирусом и теми ограничениями, которые есть. Если это будет сделано на удобном высоком уровне, а у нас государство, все-таки мы видим, научилось делать удобные хорошие продукты, я думаю, что это будет удобно и, наоборот, уберет какие-либо инсинуации, связанные с бумажным оформлением и с общением живым. Я помню, что раньше доходил срок документов чуть ли не до одного месяца, поэтому, мне кажется, эти вещи надо упрощать, особенно для тех лиц, которые ранее уже приезжали на работу в Россию, по ним уже есть все эти данные, они уже внесены во все базы данных, поэтому тут точно надо уходить от бумаги».