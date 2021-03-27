"1) Катя (жертва) знала, что я делаю в фильме интервью с маньяком. Также был составлен юридический договор о согласии на съемку.
2) Благодаря тому, что фильм получил резонанс, СК начал проверку по словам Мохова об одной из жертв: «надо ей заняться». Это важнейший промежуточный итог.
3). Я не платила маньяку за участие в фильме. Если ему платили другие журналисты - это их личный выбор, за него я никого не осуждаю.
4) К кому бы я не шла на интервью-стандарт один: разговорить собеседника и не дать ему закрыться. Если для этого надо использовать «удобные» ему слова -надо это делать, увы.
5) Чувства и эмоции интервьюера неважны, они не должны мешать работе. А любые эмоциональные оценки «да вы чудовище», «ненавижу вас, тварь» - нерелевантны.
6) Если после просмотра у вас возник в голове вопрос: «как может быть что такое чудовище теперь на свободе?» - значит, наш фильм добился своей цели.
7) Если смотреть фильм тяжело, или наносит кому-то травму, его можно НЕ смотреть".