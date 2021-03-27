Описаны типичные черты представителя советского народа

По его словам, даже сейчас, спустя 30 лет, легко узнать советского человека по его ответам на базовые идеологические вопросы: «Многие и сейчас, разбуди их ночью, расскажут, и про дружбу народов, и про интернациональный долг, и как все друг другу помогали, и что для нас нации не важны, и так далее».