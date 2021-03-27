Описаны типичные черты представителя советского народа

«Одна из главных черт — это люди, которые знают, как надо говорить. И это не такое уж маленькое достижение машины агитпропа, потому что в других странах такого настолько проникающего влияния нет. С другой стороны, это порождает тотальное расхождение слов и дел, с которым все борются и говорят, что его надо победить», — сказал он, добавив, что многие иностранцы отмечают: «тут разрыв такой, что и не снился людям во многих более "простецких" странах».
«Человек мог выступить и рассказать про дружбу народов, а потом пойти поджигать дом своего соседа, потому что он другой национальности. Такое было в условиях Средней Азии и еще в куче других мест. Или, например, пойти выгонять русских — была такая забава во многих национальных республиках. Хотя, эти же люди прекрасно разговаривали на тему, что мы все братья», — констатировал Рощин.
«Наиболее чуткие наши писатели давно на эту тему били в колокола. Поздние произведения Распутина, Астафьева — годы в 80-е — как раз об этом: кругом тотальный всепобеждающий цинизм. Причем, именно у представителей что называется "глубинного народа": люди что-то плетут, но совершенно ни во что не верят и сами себе не верят. А если они не верят себе, то, естественно, не верят никому вообще», — рассказал социальный психолог.