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Россиянам пообещали электросамолеты

Lenta.ru
1 час назад
Коммерческие самолеты с электродвигателями могут появиться в России к 2030 году. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет ТАСС.
Россиянам пообещали электросамолеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, внедрение электросамолетов зависит от нескольких факторов — эксплуатации, инфраструктуры, цены изготовления, типов самолетов.
«Какой-то летательный аппарат электрический к 2030 году получит свое коммерческое применение», — пообещал Мантуров.
Первый российский самолет с электродвигателем на базе Як-40 поднимется в воздух уже в ближайшее врем, отметил министр.
Мантуров также заявил, что серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется запустить до конца этого года.
Ранее стало известно, что в России планируют запустить летающее такси в 2025 году. Оно представляет собой пассажирский дрон, который способен поднять в воздух двух людей. Машиной станет управлять цифровая система. Пассажиры будут находиться в защитной капсуле, она примет на себя удар в случае аварии. В проект вложили 1,5 миллиона долларов. В течение 2021 года компания «Ховер» планирует представить серийную версию дрона-такси.
Британская компания Vertical Aerospace тоже обнародовала планы по созданию воздушного такси E-Taxi. Оно может совершить 76-километровую поездку всего за 30 минут (на поезде это расстояние преодолевается за час). Прототип модели появится к сентябрю 2021 года.
Общество,Денис Мантуров,Минпромторг,ИТАР-ТАСС,Россия,
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