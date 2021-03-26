Россиянам пообещали электросамолеты

Первый российский самолет с электродвигателем на базе Як-40 поднимется в воздух уже в ближайшее врем, отметил министр.

Ранее стало известно, что в России планируют запустить летающее такси в 2025 году. Оно представляет собой пассажирский дрон, который способен поднять в воздух двух людей. Машиной станет управлять цифровая система. Пассажиры будут находиться в защитной капсуле, она примет на себя удар в случае аварии. В проект вложили 1,5 миллиона долларов. В течение 2021 года компания «Ховер» планирует представить серийную версию дрона-такси.