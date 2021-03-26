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Россиянка впервые родила здорового малыша в 58 лет

Letidor.ru
38 минут назад
Женщина живет в Санкт-Петербурге. Мария Конова вместе с мужем всю жизнь занимались наукой и постоянно откладывали пополнение в семье. Но в 2019-м муж россиянки предложил им стать родителями. Изначально супруги планировали вести беременность в одной из клиник Мюнхена. Но немецкие врачи начали отговаривать пару, ссылаясь на риски в их возрасте.
Россиянка впервые родила здорового ребенка в 58 лет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Тогда будущие родители решили: в России врачи лучше справятся с поставленной задачей. Так и получилось. На днях в одном из родительных домой Санкт-Петербурга на свет появился мальчик, которого назвали Юрием. По словам Марии, они с мужем не планируют останавливаться на одном малыше, сообщает Telegram-канал «112» .
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