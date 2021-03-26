Россиянка впервые родила здорового ребенка в 58 лет

Женщина живет в Санкт-Петербурге. Мария Конова вместе с мужем всю жизнь занимались наукой и постоянно откладывали пополнение в семье. Но в 2019-м муж россиянки предложил им стать родителями. Изначально супруги планировали вести беременность в одной из клиник Мюнхена. Но немецкие врачи начали отговаривать пару, ссылаясь на риски в их возрасте.