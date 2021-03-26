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Срок действия российских паспортов увеличат

Lenta.ru
57 минут назад
В МВД решили внести изменения в паспорта россиян: в частности, документ будет действителен в течение 30 дней после его истечения. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Срок действия российских паспортов увеличат
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Изменение срока признания паспорта недействительным в ведомстве объяснили «практикой банков, отказывающих гражданам в предоставлении услуг по причине наличия у них паспортов, информация о статусе которых как недействительных указывается в соответствующем информационном ресурсе органов внутренних дел».
В МВД уверены, что изменение срока действия паспорта позволит россиянам полноценно участвовать в общественной, политической и экономической жизни общества.
Документ подлежит замене по исполнении 20- и 45-летнего возраста.
Общество,МВД,
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