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Почти каждый четвертый россиянин сменил профессию в пандемию

RB.ru
1 час назад
За прошедший год профессию кардинально сменили 23% опрошенных жителей России, выяснил сервис «Работа.ру» и поделился итогами исследования с RB.ru.
23% россиян сменили профессию в пандемию
Фото: ТАССТАСС
Чаще всего область профессиональной деятельности меняли работники производства и промышленности. Многие из них перешли работать в строительство, транспорт и охрану.
Работники строительной отрасли переходили, в свою очередь, в сферу промышленности, транспорта и ресторанов. Из транспорта и логистики участники исследования уходили в строительство, производство и промышленность, а также в ритейл.
Сотрудники банковской сферы переходили в строительство, промышленность и IT. Персонал ресторанов и кафе за последний год находил себя на новом месте работы в транспорте, ритейле и строительстве. Профессию в сфере образования чаще меняли на занятость в IT, маркетинге и ритейле.
Менее охотно в год пандемии меняли профинтересы сотрудники в сферах охраны, IT, специалисты в маркетинге, медицине и ритейле. В опросе приняли участие более 9 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.
Общество,Россия,
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