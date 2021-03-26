23% россиян сменили профессию в пандемию

За прошедший год профессию кардинально сменили 23% опрошенных жителей России , выяснил сервис «Работа.ру» и поделился итогами исследования с RB.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

Чаще всего область профессиональной деятельности меняли работники производства и промышленности. Многие из них перешли работать в строительство, транспорт и охрану.

Работники строительной отрасли переходили, в свою очередь, в сферу промышленности, транспорта и ресторанов. Из транспорта и логистики участники исследования уходили в строительство, производство и промышленность, а также в ритейл.

Сотрудники банковской сферы переходили в строительство, промышленность и IT. Персонал ресторанов и кафе за последний год находил себя на новом месте работы в транспорте, ритейле и строительстве. Профессию в сфере образования чаще меняли на занятость в IT, маркетинге и ритейле.