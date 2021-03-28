Расчёт выплат на детей захотели изменить с апреля

Семьи с доходом ниже прожиточного минимума, где есть дети от трёх до семи лет, смогут в зависимости от степени нуждаемости получать 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Такой приказ, подписанный Президентом России Владимиром Путиным , вступил в силу 10 марта, а со 2 апреля родители смогут подать заявление о пересчёте выплаты.

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Чтобы мамам было проще

С 1 июля 2020 года в России появилось новое ежемесячное пособие на детей от трёх до семи лет. Прежде, когда малышам исполнялось три года, какие-либо выплаты на них прекращались, а между тем именно в этом возрасте они часто «знакомятся с вирусами и болеют», пояснял Владимир Путин. Как следствие, мамам приходится совмещать работу и уход за ребёнком, а это совсем непросто, говорил он.

Выплату на детей от трёх до семи лет могут получить не все семьи, а только те, чей доход не превышает региональный прожиточный минимум на человека за II квартал прошлого года. Если брать в пример Москву , то это 17 841 рубль. Каждая такая семья раньше получала одинаковую сумму — 50 процентов от регионального прожиточного минимума на детей. В Москве он составлял во II квартале 2020 года 15 450 рублей. Значит, родителям каждый месяц положена половина от этой суммы — 7725 рублей.

Но теперь расчёт выплаты, согласно указу, изменится. Стандартным размером пособия остаётся 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Но теперь если эта сумма не позволит обеспечить доход не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то его увеличат до 75 процентов от детского прожиточного минимума, то есть до 11 587,5 рубля, если брать Москву. Если и это не выведет семью из числа нуждающихся, то выплата вырастет до 100 процентов.

Как получить деньги

Для получения выплаты родителям достаточно подать только электронное заявление, а весь пакет документов, включая сведения о доходе семьи, службы получать через межведомственное взаимодействие, поясняли ранее на сайте Минтруда. При этом те, у кого нет личного кабинета на портале госуслуг, могут подать заявление через МФЦ или органы социальной защиты. Кстати, выплату дают только на один год, поэтому обращаться за ней нужно каждый раз заново.

Для назначения пособия учитывают следующие доходы семьи: зарплаты, пенсии, пособия, алименты, стипендии, выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, денежное довольствие, дивиденды и проценты, полученные по операциям с ценными бумагами, проценты от вкладов в кредитных учреждениях. Сюда же входят доходы от предпринимательской деятельности и осуществления частной практики, деньги от продажи имущества, доходы по договорам авторского заказа.

Не учитывают госорганы само пособие на детей от трёх до семи лет за прошлые годы, прочие «путинские выплаты», материальную помощь в связи с чрезвычайным бедствием или террористическим актом. Также не берут во внимание доходы члена семьи, признанного на день подачи заявления безработным.

Стоит отметить, что сейчас Минтруд разрабатывает обновлённые правила предоставления выплаты, в которых при оценке нуждаемости семьи предлагает учитывать в её составе студентов-очников до 23 лет, а также детей, над которыми установлена опека. Кроме того, из списка доходов родителей и опекунов могут исключить компенсационные выплаты на детей-инвалидов.