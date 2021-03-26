В валлийском городе Кардифф Великобритания , жених умер спустя несколько часов после свадьбы, которую сыграли в реанимации. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: GoFundMe GoFundMe

В конце 2020 года 30-летний Джерри Коллинз (Jerry Collins) обратил внимание на то, что у него распухла щека. Филиппинец, переехавший в Уэльс, счел, что у него что-то с зубами, и обратился к стоматологу. После ряда обследований у него диагностировали агрессивную злокачественную опухоль — меланому.

В январе Коллинз начал амбулаторно проходить курс иммунотерапии, однако его состояние только ухудшалось. В марте мужчину госпитализировали. Вскоре после этого его партнеру Эндрю Годфри (Andrew Godfrey) позвонили и сказали, что у пациента обнаружили метастазы в легких. Врачи предупредили, что больной скоро умрет.

Тогда мужчины решили срочно исполнить давнюю мечту и пожениться. Годфри хотел узаконить их союз, но так как на оформление документов не было времени, пара просто провела свадебную церемонию с участием больничного капеллана. На свадьбе присутствовали родители и сестра пациента, которые только в этот момент узнали, что между мужчинами были романтические отношения. Родственники поддержали молодоженов и пожурили за то, что они не признались во всем раньше.

Спустя несколько часов после церемонии Коллинз скончался. Его последними словами стали: «Я так люблю вас, ребята».