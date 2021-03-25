"По итогам состоявшегося обсуждения, с учетом эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва-Каракас два раза в неделю), Сирией (Москва-Дамаск один раз в неделю), Таджикистаном (Москва-Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (Москва-Ташкент один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва-Коломбо один раз в неделю)", - говорится в сообщении.