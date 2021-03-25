Скандал в шоу «Жить здорово!»: Малышева обманула зрителей

Ведущая шоу «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева
обманула зрителей, «подтасовав» показания глюкометра в студии программы, сообщает
телеканал «360». Телемедик выдала данные прибора за те, что были необходимы по сценарию.
В выпуске от 23 марта Малышева обсуждала с гостями тему сахарного диабета. Для наглядной иллюстрации был приглашён был человек с повышенным уровнем сахара в крови. В качестве добровольца, полагают журналисты, выступил член съёмочной группы. С помощью глюкометра ему замерили уровень сахара. Малышева заявила, что прибор показал - 9,5 при норме ниже 6.
Однако внимательные зрители заметили, что ассистент телеведущей просто перевернул глюкометр, чтобы в кадре появились необходимые по сценарию цифры. В действительности прибор показал 5,6.
Ранее, как сообщал «Рамблер», зрители активно критиковали Елену Малышеву за то, что она, активно пропагандируя ношение масок, сама часто появлялась в общественных местах без средства индивидуальной защиты. Один из таких случаев был запечатлен на видео в здании Курского вокзала. Запись вызвала широкий общественный резонанс еще и потому, что медик называла «дебилами» противников карантинных мер в России.