Скандал в шоу «Жить здорово!»: Малышева обманула зрителей

Ведущая шоу «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева обманула зрителей, «подтасовав» показания глюкометра в студии программы, сообщает телеканал «360». Телемедик выдала данные прибора за те, что были необходимы по сценарию.

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В выпуске от 23 марта Малышева обсуждала с гостями тему сахарного диабета. Для наглядной иллюстрации был приглашён был человек с повышенным уровнем сахара в крови. В качестве добровольца, полагают журналисты, выступил член съёмочной группы. С помощью глюкометра ему замерили уровень сахара. Малышева заявила, что прибор показал - 9,5 при норме ниже 6.

Однако внимательные зрители заметили, что ассистент телеведущей просто перевернул глюкометр, чтобы в кадре появились необходимые по сценарию цифры. В действительности прибор показал 5,6.