В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Скандал в шоу «Жить здорово!»: Малышева обманула зрителей

Павел Тиунов
5 часов назад
Ведущая шоу «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева обманула зрителей, «подтасовав» показания глюкометра в студии программы, сообщает телеканал «360». Телемедик выдала данные прибора за те, что были необходимы по сценарию.
Скандал в шоу «Жить здорово!»: Малышева обманула зрителей
Фото: кадркадр
В выпуске от 23 марта Малышева обсуждала с гостями тему сахарного диабета. Для наглядной иллюстрации был приглашён был человек с повышенным уровнем сахара в крови. В качестве добровольца, полагают журналисты, выступил член съёмочной группы. С помощью глюкометра ему замерили уровень сахара. Малышева заявила, что прибор показал - 9,5 при норме ниже 6.
Однако внимательные зрители заметили, что ассистент телеведущей просто перевернул глюкометр, чтобы в кадре появились необходимые по сценарию цифры. В действительности прибор показал 5,6.
Ранее, как сообщал «Рамблер», зрители активно критиковали Елену Малышеву за то, что она, активно пропагандируя ношение масок, сама часто появлялась в общественных местах без средства индивидуальной защиты. Один из таких случаев был запечатлен на видео в здании Курского вокзала. Запись вызвала широкий общественный резонанс еще и потому, что медик называла «дебилами» противников карантинных мер в России.
Общество,Елена Малышева,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители