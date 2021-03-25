В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Эксперты зафиксировали у 99% переболевших коронавирусом неврологические нарушения

Газета.Ru
6 часов назад
Неврологические нарушения, тревога и депрессия наблюдаются у 99% переболевших коронавирусом. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова, передает РИА «Новости».
У 99% переболевших COVID выявили неврологические нарушения
Фото: APAP
Она отметила, что последствия коронавируса нового типа очень разнообразны, эксперты к настоящему времени выделили четыре группы этих последствий.
Так, у пациентов, которые перенесли COVID-19, встречаются кардиореспираторные нарушения (гипоксия, нарушения бронхиального клиренса, боли в грудной клетке, боли в сердце, нарушение ритма).
Также у переболевших бывают неврологические проявления: головная боль, нарушение чувствительности, нарушения обоняния, нарушения вкуса, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия. По словам Ивановой, эти болезни бывают у 99% пациентов.
Кроме того, с первых дней у многих заболевших коронавирусом проявляются мышечно-скелетные нарушения.
В четвертую группу входят люду с проблемами питания и метаболизма.
Ранее вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко оценил возможность нахождения в организме человека нескольких разновидностей коронавируса SARS-CoV-2 в одно время.
Общество,Александр Бутенко,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители