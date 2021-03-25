У 99% переболевших COVID выявили неврологические нарушения

Неврологические нарушения, тревога и депрессия наблюдаются у 99% переболевших коронавирусом. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова, передает РИА «Новости».

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Она отметила, что последствия коронавируса нового типа очень разнообразны, эксперты к настоящему времени выделили четыре группы этих последствий.

Так, у пациентов, которые перенесли COVID-19, встречаются кардиореспираторные нарушения (гипоксия, нарушения бронхиального клиренса, боли в грудной клетке, боли в сердце, нарушение ритма).

Также у переболевших бывают неврологические проявления: головная боль, нарушение чувствительности, нарушения обоняния, нарушения вкуса, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия. По словам Ивановой, эти болезни бывают у 99% пациентов.

Кроме того, с первых дней у многих заболевших коронавирусом проявляются мышечно-скелетные нарушения.

В четвертую группу входят люду с проблемами питания и метаболизма.