Блогерша загорелась во время записи лайфхака

Профессиональная танцовщица и блогер Эбби Куиннен подожгла себя во время съемки лайфхака. 23-летняя девушка получила ожоги третьей степени. По словам пострадавшей, теперь ей потребуется пересадка кожи. Об этом сообщает Life.
«Мы пытались сделать из стеклянной бутылки вазу, посмотрев урок на "Ютубе", но всё пошло не по плану. И в итоге я получила ожоги и травмы, требующие лечения в больнице в течение семи недель. Теперь я хочу предупредить всех, что нужно быть всегда осторожными, повторяя что-либо из Интернета. Со мной всё будет в порядке, люблю вас», - пожаловалась девушка своим поклонникам в Instagram.
Молодые люди намочили верёвку легковоспламеняющейся жидкостью, после чего подожгли её и пытались обернуть вокруг бутылки, чтобы разрезать пополам и сделать из неё вазу. В результате бутылка взорвалась, а следом загорелись волосы и одежда Эбби.
Жизнь Эбби спас ее молодой человек, который тоже принимал участие в записи лайфхака. Он быстро отреагировал на пожар, потушив его мокрым полотенцем, и сразу же позвонил в службу спасения.
«Это было похоже на фильм ужасов», — рассказал молодой человек изданию The Sun On Sunday.