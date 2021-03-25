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Блогерша загорелась во время записи лайфхака

Александр Котлеткин
1 час назад
Профессиональная танцовщица и блогер Эбби Куиннен подожгла себя во время съемки лайфхака. 23-летняя девушка получила ожоги третьей степени. По словам пострадавшей, теперь ей потребуется пересадка кожи. Об этом сообщает Life.
Профессиональная танцовщица и блогер Эбби Куиннен подожгла себя во время съемки лайфхака.
1/13 Профессиональная танцовщица и блогер Эбби Куиннен подожгла себя во время съемки лайфхака.
Фото: Instagram
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23-летняя девушка получила ожоги третьей степени. По словам пострадавшей, теперь ей потребуется пересадка кожи. Об этом сообщает Life.
2/13 23-летняя девушка получила ожоги третьей степени. По словам пострадавшей, теперь ей потребуется пересадка кожи. Об этом сообщает Life.
Фото: Instagram
«Мы пытались сделать из стеклянной бутылки вазу, посмотрев урок на "Ютубе", но всё пошло не по плану. И в итоге я получила ожоги и травмы, требующие лечения в больнице в течение семи недель. Теперь я хочу предупредить всех, что нужно быть всегда осторожными, повторяя что-либо из Интернета. Со мной всё будет в порядке, люблю вас», - пожаловалась девушка своим поклонникам в Instagram.
3/13 «Мы пытались сделать из стеклянной бутылки вазу, посмотрев урок на "Ютубе", но всё пошло не по плану. И в итоге я получила ожоги и травмы, требующие лечения в больнице в течение семи недель. Теперь я хочу предупредить всех, что нужно быть всегда осторожными, повторяя что-либо из Интернета. Со мной всё будет в порядке, люблю вас», - пожаловалась девушка своим поклонникам в Instagram.
Фото: Instagram
Молодые люди намочили верёвку легковоспламеняющейся жидкостью, после чего подожгли её и пытались обернуть вокруг бутылки, чтобы разрезать пополам и сделать из неё вазу.
4/13 Молодые люди намочили верёвку легковоспламеняющейся жидкостью, после чего подожгли её и пытались обернуть вокруг бутылки, чтобы разрезать пополам и сделать из неё вазу.
Фото: Instagram
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В результате бутылка взорвалась, а следом загорелись волосы и одежда Эбби.
5/13 В результате бутылка взорвалась, а следом загорелись волосы и одежда Эбби.
Фото: Instagram
Жизнь Эбби спас ее молодой человек, который тоже принимал участие в записи лайфхака.
6/13 Жизнь Эбби спас ее молодой человек, который тоже принимал участие в записи лайфхака.
Фото: Instagram
Он быстро отреагировал на пожар, потушив его мокрым полотенцем, и сразу же позвонил в службу спасения.
7/13 Он быстро отреагировал на пожар, потушив его мокрым полотенцем, и сразу же позвонил в службу спасения.
Фото: Instagram
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«Это было похоже на фильм ужасов», — рассказал молодой человек изданию The Sun On Sunday.
8/13  «Это было похоже на фильм ужасов», — рассказал молодой человек изданию The Sun On Sunday.
Фото: Instagram
9/13 
10/13 
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12/13 
13/13 
«Мы пытались сделать из стеклянной бутылки вазу, посмотрев урок на "Ютубе", но всё пошло не по плану. И в итоге я получила ожоги и травмы, требующие лечения в больнице в течение семи недель. Теперь я хочу предупредить всех, что нужно быть всегда осторожными, повторяя что-либо из Интернета. Со мной всё будет в порядке, люблю вас», - пожаловалась девушка своим поклонникам в Instagram.
Молодые люди намочили верёвку легковоспламеняющейся жидкостью, после чего подожгли её и пытались обернуть вокруг бутылки, чтобы разрезать пополам и сделать из неё вазу. В результате бутылка взорвалась, а следом загорелись волосы и одежда Эбби.
Жизнь Эбби спас ее молодой человек, который тоже принимал участие в записи лайфхака. Он быстро отреагировал на пожар, потушив его мокрым полотенцем, и сразу же позвонил в службу спасения.
«Это было похоже на фильм ужасов», — рассказал молодой человек изданию The Sun On Sunday.
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