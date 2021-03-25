Блогерша загорелась во время записи лайфхака

Профессиональная танцовщица и блогер Эбби Куиннен подожгла себя во время съемки лайфхака. 23-летняя девушка получила ожоги третьей степени. По словам пострадавшей, теперь ей потребуется пересадка кожи. Об этом сообщает Life.

1/13 Профессиональная танцовщица и блогер Эбби Куиннен подожгла себя во время съемки лайфхака. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/13 23-летняя девушка получила ожоги третьей степени. По словам пострадавшей, теперь ей потребуется пересадка кожи. Об этом сообщает Life. Фото: Instagram 3/13 «Мы пытались сделать из стеклянной бутылки вазу, посмотрев урок на "Ютубе", но всё пошло не по плану. И в итоге я получила ожоги и травмы, требующие лечения в больнице в течение семи недель. Теперь я хочу предупредить всех, что нужно быть всегда осторожными, повторяя что-либо из Интернета. Со мной всё будет в порядке, люблю вас», - пожаловалась девушка своим поклонникам в Instagram. Фото: Instagram 4/13 Молодые люди намочили верёвку легковоспламеняющейся жидкостью, после чего подожгли её и пытались обернуть вокруг бутылки, чтобы разрезать пополам и сделать из неё вазу. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/13 В результате бутылка взорвалась, а следом загорелись волосы и одежда Эбби. Фото: Instagram 6/13 Жизнь Эбби спас ее молодой человек, который тоже принимал участие в записи лайфхака. Фото: Instagram 7/13 Он быстро отреагировал на пожар, потушив его мокрым полотенцем, и сразу же позвонил в службу спасения. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/13 «Это было похоже на фильм ужасов», — рассказал молодой человек изданию The Sun On Sunday. Фото: Instagram 9/13 10/13 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/13 12/13 13/13

«Мы пытались сделать из стеклянной бутылки вазу, посмотрев урок на "Ютубе", но всё пошло не по плану. И в итоге я получила ожоги и травмы, требующие лечения в больнице в течение семи недель. Теперь я хочу предупредить всех, что нужно быть всегда осторожными, повторяя что-либо из Интернета. Со мной всё будет в порядке, люблю вас», - пожаловалась девушка своим поклонникам в Instagram.

Молодые люди намочили верёвку легковоспламеняющейся жидкостью, после чего подожгли её и пытались обернуть вокруг бутылки, чтобы разрезать пополам и сделать из неё вазу. В результате бутылка взорвалась, а следом загорелись волосы и одежда Эбби.

Жизнь Эбби спас ее молодой человек, который тоже принимал участие в записи лайфхака. Он быстро отреагировал на пожар, потушив его мокрым полотенцем, и сразу же позвонил в службу спасения.