Парады Победы пройдут в 28 городах России

19 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песковсообщил, что парад на Красной площади в 2021 году состоится, однако целесообразность присутствия зрителей определит Роспотребнадзор.
В 2020 году традиционный парад 9 мая отменили из-за пандемии коронавируса. В этот день состоялась лишь воздушная часть парада — над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть состоялась 24 июня.
В Москве праздничное мероприятие длилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошлись пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиапредставление.