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Парады Победы пройдут в 28 городах России

Lenta.ru
1 час назад
Парады Победы пройдут в 28 городах России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Его цитирует РИА Новости в четверг, 25 марта.
19 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что парад на Красной площади в 2021 году состоится, однако целесообразность присутствия зрителей определит Роспотребнадзор.
В 2020 году традиционный парад 9 мая отменили из-за пандемии коронавируса. В этот день состоялась лишь воздушная часть парада — над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть состоялась 24 июня.
В Москве праздничное мероприятие длилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошлись пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиапредставление.
Общество,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Роспотребнадзор,РИА Новости,Россия,
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