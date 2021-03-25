"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела документы, представленные письмами Минздрава России и письмом ФГБУ "ФНЦИРИП им. Чумакова РАН" и приняла решение согласовать предельные отпускные цены, заявленные на регистрацию ФГБУ "ФНЦИРИП им. Чумакова РАН" (Россия), на следующие лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: "КовиВак (Вакцина короновирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная)" в размере 4 330,00 рублей", — говорится в сообщении.
"Одновременно ФАС России сообщает о том, что по аналогии с предельными отпускными ценами производителей на вакцину для профилактики новой короновирусной инфекции, согласованными решениями ФАС России , вышеуказанные согласованные предельные отпускные цены включают в том числе логистические расходы в размере 128,85 рублей", — заключили в ведомстве.