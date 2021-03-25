Западные страны избегают прямой военной конфронтации с Россией, однако развязали информационно-гибридную войну, направленную на изменение ментальной — цивилизационной — основы общества. Об этом, по данным РИА Новости, заявил советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий.
В интервью изданию «Арсенал» представитель Минобороны отметил, что последствия «ментальной» войны могут проявиться только через поколение, когда что-то сделать уже будет невозможно.
Поэтому сейчас необходимо перезагрузить молодежную политику, готовить кадры для информационного противодействия и возобновить активный диалог с
Шествие «Бессмертного полка» планируется провести 9 мая в очном формате. Ожидается, что до этого момента власти Москвы снимут ограничения на массовые мероприятия. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет РБК.
«По графику, предположительно 26 апреля, должен быть уличный фестиваль «Пасхальный дар», к нему должны снять ограничения», - заявил близкий к мэрии Москвы источник.
Несмотря на то, что Вашингтон выступает за энергетическую независимость, в 2020 году Россия стала третьим по величине поставщиком нефти в США. Об этом пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что в течение многих лет на долю России приходилось менее 0,5% годового импорта нефти и нефтепродуктов в США.
Однако Россия неуклонно наращивала свое присутствие на американском рынке и в 2020 году заняла рекордные 7%. Успеху российской нефти способствовали проблемы с поставками из Венесуэлы, а также решение ОПЕК сократить добычу «черного золота», считают эксперты.
По итогам прошлого года объем наличных денег в России вырос на 30% и превысил 13 трлн рублей. Эксперты назвали причинами перевода россиянами накоплений в наличные кризис, связанный с пандемией, а также снижение ставок по депозитам, и отметили негативное влияние этого процесса на экономику, пишут «Известия».
При этом население и бизнес активно переходят на безналичные расчеты. В ЦБ не ожидают, что рост количества наличных денег продолжится в 2021 году, и будет влиять на решения по ключевой ставке.