Юлия Навальная улетела из России

Самолёт с женой оппозиционера на борту вылетел из российского аэропорта 24 марта. Это вторая поездка Навальной
за границу с тех пор, как её супругу заменили условный срок по «делу Ив Роше
» на реальное заключение. 10 февраля она вылетела во Франкфурт-на-Майне, пробыла в Германии около 12 дней и вернулась на родину. СМИ отмечали, что Навальная была за рубежом с частным визитом.
В конце февраля, как сообщал «Рамблер», журналисты заявили, что Юлия Навальная имеет немецкое гражданство. В СМИ была распространена фотография пластиковой карты, которая выдаётся гражданам ФРГ старше 24 лет. На снимке видно фото жены Навального, её дата рождения – 24 июля 1976 года, а также срок действия документа – до 12 ноября 2029 года. Журналисты тогда отметили, что удостоверение выдается на 10 лет, поэтому получается, что Юлия получила его в 2019 году.
Алексею Навальному условный срок заменили на реальный по той причине, что он не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. С учетом года нахождения под домашним арестом, Навальный проведет в колонии более двух с половиной лет.