В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Юлия Навальная улетела из России

Павел Тиунов
36 минут назад
Супруга учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, Алексея Навального покинула Россию, сообщает Interfax со ссылкой на информированный источник. Она отправилась в Германию.
Юлия Навальная улетела из России
Фото: ТАССТАСС
Самолёт с женой оппозиционера на борту вылетел из российского аэропорта 24 марта. Это вторая поездка Навальной за границу с тех пор, как её супругу заменили условный срок по «делу Ив Роше» на реальное заключение. 10 февраля она вылетела во Франкфурт-на-Майне, пробыла в Германии около 12 дней и вернулась на родину. СМИ отмечали, что Навальная была за рубежом с частным визитом.
В конце февраля, как сообщал «Рамблер», журналисты заявили, что Юлия Навальная имеет немецкое гражданство. В СМИ была распространена фотография пластиковой карты, которая выдаётся гражданам ФРГ старше 24 лет. На снимке видно фото жены Навального, её дата рождения – 24 июля 1976 года, а также срок действия документа – до 12 ноября 2029 года. Журналисты тогда отметили, что удостоверение выдается на 10 лет, поэтому получается, что Юлия получила его в 2019 году.
Алексею Навальному условный срок заменили на реальный по той причине, что он не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. С учетом года нахождения под домашним арестом, Навальный проведет в колонии более двух с половиной лет.
Общество,Юлия Навальная,Ив Роше,Алексей Навальный,Минюст РФ,Фонд борьбы с коррупцией,Интерфакс,Россия,Германия,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители