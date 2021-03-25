Юлия Навальная улетела из России

В конце февраля, как сообщал «Рамблер», журналисты заявили, что Юлия Навальная имеет немецкое гражданство. В СМИ была распространена фотография пластиковой карты, которая выдаётся гражданам ФРГ старше 24 лет. На снимке видно фото жены Навального, её дата рождения – 24 июля 1976 года, а также срок действия документа – до 12 ноября 2029 года. Журналисты тогда отметили, что удостоверение выдается на 10 лет, поэтому получается, что Юлия получила его в 2019 году.