"Уравниловка": россиян предупредили об аномальной погоде

В течение пяти ближайших дней температура воздуха в центре Европейской России , на юге и севере страны будет одинаковой. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Дневные температуры +6...8 градусов. Такой однородный режим. Полная уравниловка», — отметил он.

Синоптик рассказал, что на юге характер погоды будет определять циклоническая активность, которая приведет также к выпадению дождей со снегом.

На Северо-Западе, в частности, в Карелии и Мурманской области, будет наблюдаться наибольшее отклонение температуры от климатической нормы — на шесть градусов. Днем воздух будет прогреваться там до +4...+8 градусов. Это очень высокие значения для тех место в это время года.

В первой половине марта, как сообщал «Рамблер», были представлены результаты нового исследования, согласно которым к 2100 году лето в Северном полушарии будет длиться около шести месяцев, а зима — менее двух. Это произойдет, если тенденции по увеличению продолжительности лета и сокращению зимы сохранятся, а усилия по смягчению последствий изменения климата не будут предприняты.