В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

"Уравниловка": россиян предупредили об аномальной погоде

Артём Кульша
5 часов назад
В течение пяти ближайших дней температура воздуха в центре Европейской России, на юге и севере страны будет одинаковой. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости.
"Уравниловка": россиян предупредили об аномальной погоде
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Дневные температуры +6...8 градусов. Такой однородный режим. Полная уравниловка», — отметил он.
Синоптик рассказал, что на юге характер погоды будет определять циклоническая активность, которая приведет также к выпадению дождей со снегом.
На Северо-Западе, в частности, в Карелии и Мурманской области, будет наблюдаться наибольшее отклонение температуры от климатической нормы — на шесть градусов. Днем воздух будет прогреваться там до +4...+8 градусов. Это очень высокие значения для тех место в это время года.
В первой половине марта, как сообщал «Рамблер», были представлены результаты нового исследования, согласно которым к 2100 году лето в Северном полушарии будет длиться около шести месяцев, а зима — менее двух. Это произойдет, если тенденции по увеличению продолжительности лета и сокращению зимы сохранятся, а усилия по смягчению последствий изменения климата не будут предприняты.
В июле Вильфанд заявил, что погодные аномалии возникают все чаще в результате изменения климата и погода едва ли снова станет нормальной.
Общество,Погода,РИА Новости,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители