Дагестанке с пирсингом вернули троих детей

«Исковое требование Церетиловой Нины Шейховны об определении места жительства детей с их матерью удовлетворить. Определить место жительства детей... по месту жительства их матери – Церетиловой Нины Шейховны», – цитирует решение суда РИА «Новости».
Ранее детский омбудсмен республики Марина Ежоваотмечала, что дагестанский суд передал троих детей жительницы Махачкалы Нины Церетиловой их отцу не из-за того, что у нее есть пирсинг и татуировки, как заявляла мать, а по другим причинам.
Сама Церетилова заявляла, что решение суда об отъеме детей было принято из-за предвзятого отношения судьи, который якобы не учел ее аргументы, судью, по ее словам, смутили ее татуировки, цвет волос и пирсинг, он заявлял ей, что та ведет «аморальный образ жизни».