Дагестанке с пирсингом вернули троих детей

Сама Церетилова заявляла, что решение суда об отъеме детей было принято из-за предвзятого отношения судьи, который якобы не учел ее аргументы, судью, по ее словам, смутили ее татуировки, цвет волос и пирсинг, он заявлял ей, что та ведет «аморальный образ жизни».