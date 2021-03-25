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Жительнице Дагестана вернули отобранных из-за «аморального образа жизни» детей

Деловая газета "Взгляд"иещё 11
7 часов назад
Верховный суд Дагестана по апелляционной жалобе жительницы Махачкалы Нины Церетиловой вернул ей трех детей, которых отбирали якобы из-за ее «аморального образа жизни».
Дагестанке с пирсингом вернули троих детей
Фото: InstagramInstagram
«Исковое требование Церетиловой Нины Шейховны об определении места жительства детей с их матерью удовлетворить. Определить место жительства детей... по месту жительства их матери – Церетиловой Нины Шейховны», – цитирует решение суда РИА «Новости».
Ранее детский омбудсмен республики Марина Ежова отмечала, что дагестанский суд передал троих детей жительницы Махачкалы Нины Церетиловой их отцу не из-за того, что у нее есть пирсинг и татуировки, как заявляла мать, а по другим причинам.
Сама Церетилова заявляла, что решение суда об отъеме детей было принято из-за предвзятого отношения судьи, который якобы не учел ее аргументы, судью, по ее словам, смутили ее татуировки, цвет волос и пирсинг, он заявлял ей, что та ведет «аморальный образ жизни».
Общество,Марина Ежова,РИА Новости,Республика Дагестан,Махачкала,
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