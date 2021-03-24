Документ готовится в рамках работы над поправками в федеральный закон «О персональных данных». Согласно этим поправкам, операторы данных должны будут с 1 июля организовать сбор согласий пользователей соцсетей, сайтов знакомств, доск объявлений и других порталов, где требуется регистрация, на распоряжение информацией о пользователях.

Приказ Роскомнадзора направлен, в первую очередь, на соцсети и мессенджеры. Регистрируясь, новый пользователь сможет выбрать, как ему регистрироваться: через собственную платформу соцсети или через ЕИС. В последнем случае и придется предоставить свои паспортные данные и другую информацию.