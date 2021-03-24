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При регистрации в соцсетях могут запрашивать паспортные данные

Ura.Ru
24 минуты назад
У новых пользователей соцсетей Роскомнадзор планирует запрашивать паспортные данные, адрес, почту и телефон. Это указано в приказе ведомства, разъясняющим механизм работы Единой информационной системы (ЕИС) по сбору персональных данных.
«Система будет использоваться в том числе для идентификации пользователей социальных сетей и мессенджеров по паспорту, следует из документа», — пишет «Коммерсант».
Документ готовится в рамках работы над поправками в федеральный закон «О персональных данных». Согласно этим поправкам, операторы данных должны будут с 1 июля организовать сбор согласий пользователей соцсетей, сайтов знакомств, доск объявлений и других порталов, где требуется регистрация, на распоряжение информацией о пользователях.
Приказ Роскомнадзора направлен, в первую очередь, на соцсети и мессенджеры. Регистрируясь, новый пользователь сможет выбрать, как ему регистрироваться: через собственную платформу соцсети или через ЕИС. В последнем случае и придется предоставить свои паспортные данные и другую информацию.
Общество,Роскомнадзор,
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