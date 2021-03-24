Госдума приняла в I чтении законопроект о соцрекламе в интернете

Документ вводит обязательную квоту в 5% на размещение такой рекламы. Аналогичные нормы уже действуют для телевизионной рекламы, а также рекламы на баннерах. Как ранее пояснял глава профильного комитета нижней палаты и один из авторов инициативы Александр Хинштейн
, формально такая обязанность уже существует и для интернет-компаний, но на практике не выполняется из-за сложности измерения рекламы в сети. По его словам, законопроект распространяет механизм квотирования на все площадки, в том числе в интернете. На первом этапе документ затронет крупнейшие сервисы - "Яндекс"
, Mail.ru
, Rambler, Google
и Facebook, уточнял парламентарий.