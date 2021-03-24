Госдума приняла в I чтении законопроект о соцрекламе в интернете

Инициатива предусматривает создание системы мониторинга интернет-площадок и единого оператора размещения, которого будет назначать Минцифры. Некоммерческая организация-оператор будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок-рекламораспространителей и в рамках 5%-ной доли размещать социальный контент, говорится в пояснительной записке. Для этого организация будет вести учет рекламных форматов и пространства, предоставленных владельцами информационных ресурсов, и ежегодно отчитываться о размещении социальной рекламы, указывается в сопроводительных материалах. "Сведения о предоставляемых интернет-компаниями объемах рекламного инвентаря будут доступны всем социально ориентированным организациям", - заверяют депутаты.