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В Петербурге введут бесплатный проезд в общественном транспорте на время Евро-2020

РИА "ФедералПресс"иещё 1
5 часов назад
На время проведения чемпионата Европы по футболу в Петербурге проезд в общественном транспорте для болельщиков и волонтеров сделают бесплатным. Об этом сообщает городская администрация.
В Петербурге введут бесплатный проезд на время Евро-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Во время футбольных матчей в Санкт-Петербурге общественный транспорт для болельщиков и волонтеров чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 будет бесплатным», - говорится в сообщении на официальном сайте.
С 11 июня по 11 июля для зрителей футбольных матчей бесплатный проезд введут на всех маршрутах, следующих до спортобъектов, при наличии FAN-ID и билета на матч, либо электронной карты болельщика. Волонтерам аналогичная привилегия станет доступна с 10 мая по 14 июля на всем городском и пригородном транспорте при условии, если они получили карту аккредитации и проездной билет аккредитованного лица.
Турнир пройдет на 12 стадионах 12 городов 11 государств. В Петербурге состоятся четыре матча чемпионата: игры группового этапа Россия — Бельгия, Россия — Финляндия, Бельгия — Финляндия, а также встреча в рамках четвертьфинала.
Общество,УЕФА,Санкт-Петербург,
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