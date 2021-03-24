В Петербурге введут бесплатный проезд на время Евро-2020

С 11 июня по 11 июля для зрителей футбольных матчей бесплатный проезд введут на всех маршрутах, следующих до спортобъектов, при наличии FAN-ID и билета на матч, либо электронной карты болельщика. Волонтерам аналогичная привилегия станет доступна с 10 мая по 14 июля на всем городском и пригородном транспорте при условии, если они получили карту аккредитации и проездной билет аккредитованного лица.