Когда это все закончится: россиян ждет скачок ставок по кредитам

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) предупредило о скачке ставок по кредитам из-за ускоренного перехода Центробанка
к нейтральной политике. Об этом сообщает
«Прайм».
Как писал «Рамблер», ранее ЦБ решил поднять ключевую ставку с 4,25 до 4,5 процента. Ставка была повышена впервые с 2018 года.
В ЦБ объяснили, что из-за быстрого восстановления спроса и повышенного инфляционного давления возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике (диапазон ставки в пять-шесть процентов) стало необходимым.
В НКР считают, что к концу 2021 года ставки по кредитам могут вырасти на 0,75-1 процентный пункт.
По данным регулятора, в январе средняя ипотечная ставка в России составляла 7,23 процента годовых, кредиты на срок до одного года стоили 13,51 процента, от года - 10,63 процента.
В то же время, по мнению НКР, банки будут медленно повышать ставки по вкладам, чтобы сохранить маржинальность, - не более 0,5–0,75 процентного пункта до конца года.