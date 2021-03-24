Когда это все закончится: россиян ждет скачок ставок по кредитам

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) предупредило о скачке ставок по кредитам из-за ускоренного перехода Центробанка к нейтральной политике. Об этом сообщает «Прайм».

Как писал «Рамблер», ранее ЦБ решил поднять ключевую ставку с 4,25 до 4,5 процента. Ставка была повышена впервые с 2018 года.

В ЦБ объяснили, что из-за быстрого восстановления спроса и повышенного инфляционного давления возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике (диапазон ставки в пять-шесть процентов) стало необходимым.

В НКР считают, что к концу 2021 года ставки по кредитам могут вырасти на 0,75-1 процентный пункт.

По данным регулятора, в январе средняя ипотечная ставка в России составляла 7,23 процента годовых, кредиты на срок до одного года стоили 13,51 процента, от года - 10,63 процента.