В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Когда это все закончится: россиян ждет скачок ставок по кредитам

Елена Прошина
1 час назад
Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) предупредило о скачке ставок по кредитам из-за ускоренного перехода Центробанка к нейтральной политике. Об этом сообщает «Прайм».
Как писал «Рамблер», ранее ЦБ решил поднять ключевую ставку с 4,25 до 4,5 процента. Ставка была повышена впервые с 2018 года.
В ЦБ объяснили, что из-за быстрого восстановления спроса и повышенного инфляционного давления возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике (диапазон ставки в пять-шесть процентов) стало необходимым.
В НКР считают, что к концу 2021 года ставки по кредитам могут вырасти на 0,75-1 процентный пункт.
По данным регулятора, в январе средняя ипотечная ставка в России составляла 7,23 процента годовых, кредиты на срок до одного года стоили 13,51 процента, от года - 10,63 процента.
В то же время, по мнению НКР, банки будут медленно повышать ставки по вкладам, чтобы сохранить маржинальность, - не более 0,5–0,75 процентного пункта до конца года.
Общество,Видео,Центральный банк России,
149
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители