Иностранцы отказались от сотен участков в Крыму

По информации регистраторов, до подписания указа иностранным гражданам принадлежало около 11,5 тысячи земельных участков в Крыму. К 1 января 2021 года их стало 11 тысяч. Последних данных у службы нет. Предполагается, что если иностранцы в течение года с момента издания указа не передадут права на землю, власти
продадут ее в принудительном порядке, уточняет издание. Вырученную сумму передадут или бывшему владельцу, или перечислят в федеральный или муниципальный бюджет с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом.