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Уважают своё начальство около 55% работающих жителей РФ

ИА Regnum
8 часов назад
Большинство работающих жителей России (54%) уважительно относятся к своему начальнику, чаще женщины, чем мужчины — 60% против 47% и молодежь до 24 лет (63%). Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.
54% работающих жителей РФ уважают своё начальство
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
С ненавистью в руководителю относятся только 4% опрошенных. Симпатию к начальнику испытывают 6%. Редкое чувство — любовь к боссу испытывает только 1% респондентов.
Равнодушны к своему непосредственному руководителю 25% работников. Дистанцию с начальником чаще держат мужчины, чем женщины — 32% против 19% и сотрудники 25 34 лет (31%).
Опрос проведен 1 19 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 402 населенных пунктах.
Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (57%) лучшим в их рабочей жизни начальником считают мужчину, 22% — женщину.
Общество,Россия,
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