54% работающих жителей РФ уважают своё начальство

Большинство работающих жителей России (54%) уважительно относятся к своему начальнику, чаще женщины, чем мужчины — 60% против 47% и молодежь до 24 лет (63%). Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

С ненавистью в руководителю относятся только 4% опрошенных. Симпатию к начальнику испытывают 6%. Редкое чувство — любовь к боссу испытывает только 1% респондентов.

Равнодушны к своему непосредственному руководителю 25% работников. Дистанцию с начальником чаще держат мужчины, чем женщины — 32% против 19% и сотрудники 25 34 лет (31%).

Опрос проведен 1 19 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 402 населенных пунктах.