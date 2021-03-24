Россиянин «забыл» о выигрыше 335 млн рублей в лотерею

Житель Твери еще в декабре 2020 года выиграл в лотерею более 330 млн рублей, однако до сих пор за ними не обратился, сообщили в крупнейшем распространителе гослотерей «Столото».

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В компании рассказали, что «в декабре 2020 года житель Твери выиграл в 2684-м тираже «Спортолото «Четыре из 20» 334 млн 883 тыс. 756 рублей», с момента розыгрыша прошло три месяца, но победитель «до сих пор не обратился за выигрышем», передает РИА «Новости»

«Этот выигрыш стал не только рекордным для Тверской области, но и вошел в ТОП-3 крупнейших лотерейных побед прошлого года, согласно статистике «Столото», – уточнил распространитель.

Участники лотерей, организатором которых выступает министерство спорта , вправе обратиться за выигрышем в течение 195 дней с даты публикации результатов соответствующего тиража.

В случае, если по какой-то причине победитель не смог предъявить билет для выплаты выигрыша в течение вышеуказанного срока, при предоставлении дополнительных документов получить выигрыш можно еще в течение следующих трех лет.

По истечении этого срока все невостребованные выигрыши в полном объеме направляются в государственный бюджет.

«Ситуация, когда победитель не сразу обращается за выигрышем, не уникальна. Тем не менее прошло уже три месяца с момента проведения розыгрыша. Мы очень надеемся, что счастливчик наконец объявится, поделится историей своей лотерейной победы, получит выигрыш и разумно им распорядится. Наверняка у него есть мечты, которые смогут стать реальностью благодаря столь большой сумме», – сказал директор по продажам компании Роман Роменский.

В компании также отметили, что «выигрыш в 335 миллионов рублей является крупнейшим в «Спортлото «Четыре из 20» с момента переименования гослотереи».