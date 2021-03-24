Россиянин «забыл» о выигрыше 335 млн рублей в лотерею

«Этот выигрыш стал не только рекордным для Тверской области, но и вошел в ТОП-3 крупнейших лотерейных побед прошлого года, согласно статистике «Столото», – уточнил распространитель.
«Ситуация, когда победитель не сразу обращается за выигрышем, не уникальна. Тем не менее прошло уже три месяца с момента проведения розыгрыша. Мы очень надеемся, что счастливчик наконец объявится, поделится историей своей лотерейной победы, получит выигрыш и разумно им распорядится. Наверняка у него есть мечты, которые смогут стать реальностью благодаря столь большой сумме», – сказал директор по продажам компании Роман Роменский.