В Крыму назвали срок подачи иска к Украине из-за водной блокады

Спикер уточнил, что подать иск планируется в текущем полугодии, изначально в один из судов на территории Республики Крым — по месту совершения преступления. Константинов выразил уверенность, что рассмотрению иска в международных судах это не помешает. Сумма ущерба, по оценке, которую дал Константинов, исчисляется «триллионами».
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Госсовете Республики Крым была создана рабочая группа по оценке ущерба, причиненного действиями украинских властей. По данным на июнь 2019 года ущерб, нанесенный Украиной, оценивался в 2,5 трлн рублей.