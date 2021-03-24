В Крыму назвали срок подачи иска к Украине из-за водной блокады

Спикер уточнил, что подать иск планируется в текущем полугодии, изначально в один из судов на территории Республики Крым — по месту совершения преступления. Константинов выразил уверенность, что рассмотрению иска в международных судах это не помешает. Сумма ущерба, по оценке, которую дал Константинов, исчисляется «триллионами».