Разработчик рассказал об эффективности ревакцинации «Спутником V»

Ревакцинация вакциной «Спутник V» может быть эффективнее первичной вакцинации. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Вакцина обладает эффективностью 91,6%.

Сегодня Гинцбург сообщил о том, что возможность и эффективность ревакцинации аденовирусными векторами доказана по результатам ряда исследований, в том числе проведенных за рубежом.

«Ревакцинация "Спутником V" не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация», — рассказал он.