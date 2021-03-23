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Разработчик рассказал об эффективности ревакцинации «Спутником V»

Артём Кульша
16 часов назад
Ревакцинация вакциной «Спутник V» может быть эффективнее первичной вакцинации. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Разработчик рассказал об эффективности ревакцинации «Спутником V»
Фото: ТАССТАСС
«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Вакцина обладает эффективностью 91,6%.
Сегодня Гинцбург сообщил о том, что возможность и эффективность ревакцинации аденовирусными векторами доказана по результатам ряда исследований, в том числе проведенных за рубежом.
«Ревакцинация "Спутником V" не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация», — рассказал он.
Сегодня в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций сообщили, что Министерство здравоохранения Вьетнама в рамках ускоренной процедуры зарегистрировало «Спутник V». Таким образом Вьетнам стал 56-й страной, одобрившей применение российской вакцины.
Общество,Александр Гинцбург,Министерство обороны,
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