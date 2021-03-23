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«Собчак плавает в г…не»: Минаев об интервью со скопинским маньяком

Павел Тиунов
1 час назад
У журналистки Ксении Собчак слишком низкий порог «восприятия дерьма», заявил в своём Telegram-канале писатель Сергей Минаев. По его словам, это уникальный случай.
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Минаев признался, что посмотрел документальный фильм Собчак о скопинском маньяке Викторе Мохове. Он отметил, что критика журналистки по поводу этичности ее поступка «буксует и бессильно зарывается в песок». Писатель предложил свой вариант трактовки событий.
По его мнению, у человека существует порог восприятия дерьма, наподобие болевого порога. Кто-то, по словам писателя, испытывает приступ рвоты, проходя мимо общественного туалета, а кто-то может часами сидеть в «дачном сортире», читая прессу и жуя бутерброд.
«Говнопорог Ксении Анатольевны настолько запределен, что позволяет ей плавать в говне по самые брови, набирать его в рот и, подобно киту, пускать из него фонтаны в сторону изумлённой публики, не испытывая дискомфорта», - написал Минаев (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).
Он констатировал, что Собчак «совершенно не чувствует запаха (дерьма)», именно поэтому «случай уникален».
Как писал «Рамблер», СМИ сообщили, что за съемки в фильме Ксении Собчак Мохову заплатили 50 тысяч рублей и купили мебель в дом на 25 тысяч рублей: диван, стул, кресла.
Общество,Видео,Виктор Мохов,Сергей Минаев,Ксения Собчак,
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