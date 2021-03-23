По его мнению, у человека существует порог восприятия дерьма, наподобие болевого порога. Кто-то, по словам писателя, испытывает приступ рвоты, проходя мимо общественного туалета, а кто-то может часами сидеть в «дачном сортире», читая прессу и жуя бутерброд.
Он констатировал, что Собчак «совершенно не чувствует запаха (дерьма)», именно поэтому «случай уникален».
Как писал «Рамблер», СМИ сообщили, что за съемки в фильме Ксении Собчак Мохову заплатили 50 тысяч рублей и купили мебель в дом на 25 тысяч рублей: диван, стул, кресла.