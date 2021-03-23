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Минаев признался, что посмотрел документальный фильм Собчак о скопинском маньяке Викторе Мохове . Он отметил, что критика журналистки по поводу этичности ее поступка «буксует и бессильно зарывается в песок». Писатель предложил свой вариант трактовки событий.

По его мнению, у человека существует порог восприятия дерьма, наподобие болевого порога. Кто-то, по словам писателя, испытывает приступ рвоты, проходя мимо общественного туалета, а кто-то может часами сидеть в «дачном сортире», читая прессу и жуя бутерброд.

«Говнопорог Ксении Анатольевны настолько запределен, что позволяет ей плавать в говне по самые брови, набирать его в рот и, подобно киту, пускать из него фонтаны в сторону изумлённой публики, не испытывая дискомфорта», - написал Минаев (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

Он констатировал, что Собчак «совершенно не чувствует запаха (дерьма)», именно поэтому «случай уникален».