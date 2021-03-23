Всероссийский "Цифровой диктант" пройдет с 9 по 24 апреля

"9 апреля мы стартуем нашу очередную акцию. Нас ждет очень много новых форматов", - сказал Гребенников, добавив, что завершится акция 24 апреля. Он отметил, что по итогам диктантов в 2019 и 2020 годах был зафиксирован низкий уровень цифровой безопасности у подростов 14-17 лет. Средний индекс цифрового диктанта по итогам прошлого года составил 7,25 балла из 10 возможных, добавил Гребенников.
"В этом году "Цифровой диктант" ждет ряд нововведений. Одно из них - большее сегментирование целевых аудиторий. Например, будет отдельный вариант диктанта для граждан старше 60 лет. Также появятся новые форматы вопросов, которые сделают прохождение диктанта еще интереснее и полезнее. Мы попытались сделать их более интерактивными, что должно понравиться молодой аудитории", - добавил Комиссаров.