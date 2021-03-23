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Юристы рассказали, за что могут лишить выплат на детей

News.ruиещё 2
1 час назад
Адвокат юридической группы «Гречкин и партнёры» Яна Любимова заявила, что отказ в предоставлении выплат на детей от трёх до семи лет не исключён, если родители не имеют официального дохода.
Юристы предупредили, за что могут лишить детских пособий
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
По её словам, исключениями считаются уход за ребёнком до 3 лет или инвалидом, ряд социально сложных ситуаций и статус безработного сроком не более полугода, сообщает агентство ПРАЙМ.
Есть и другие критерии материального благосостояния, отметила юрист. Так, в выплате могут отказать, если в семье имеется несколько квартир или домов. Семья не может рассчитывать на пособие, если имеет больше одного автомобиля, хотя исключения из этого правила существуют.
Любимова рассказала также о важности того, чтобы получатель пособия фактически осуществлял уход за ребёнком. Если выяснится, что он работает по графику, сокращённому на некоторое время, а с ребёнком в это время находится другой член семьи, выплату могут не дать или отобрать.
Управляющий партнёр юридической компании «Позиция права» Егор Редин подчеркнул, что право на получение ежемесячного пособия имеет лицо, не находящееся в отпуске по уходу за ребёнком, но реально осуществляющее уход.
Ранее NEWS.ru сообщал, что подать заявление на получение выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет можно через портал госуслуг или лично обратившись в МФЦ в период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года, пояснили в Министерстве труда и социальной защиты РФ. В ведомстве напомнили, что размер ежемесячной помощи по новым правилам зависит от доходов семьи.
Общество,
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