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В Москве умер бывший замглавы СВР Виталий Маргелов

Говорит Москва
14 часов назад
Об этом ТАСС сообщил сын генерал-полковника Михаил Маргелов. «Отец умер сегодня около 21:00 в госпитале ФСБ. Причина — COVID-19, он неделю был в реанимации с обширным поражением лёгких», — цитирует собеседника агентство.
Общество,ФСБ,Москва,
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