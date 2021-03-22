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Росгосцирк проверит вес всех цирковых животных

BFM.RU
14 часов назад
Компания хочет выяснить, как себя чувствуют питомцы после года самоизоляции
Росгосцирк проверит вес всех цирковых животных
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Росгосцирк с 31 марта начинает масштабную проверку веса всех цирковых животных. Почти год они провели в изоляции из-за пандемии коронавируса. Только сейчас цирки возвращаются к работе, пишет РИА Новости.
Первое контрольное взвешивание проведут в Костроме, среди артистов спектакля «Носорог-шоу». По словам директора костромского цирка Натальи Голубевой, вес животных — «один из важных показателей здоровья».
В Костроме контрольное взвешивание пройдут африканский носорог Мафуньян, бенгальская тигрица Лиза, свинки Газ, Джип и Камаз, а также лошади и собаки.
Общество,РИА Новости,
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