Росгосцирк проверит вес всех цирковых животных

Компания хочет выяснить, как себя чувствуют питомцы после года самоизоляции
Росгосцирк с 31 марта начинает масштабную проверку веса всех цирковых животных. Почти год они провели в изоляции из-за пандемии коронавируса. Только сейчас цирки возвращаются к работе, пишет РИА Новости
.
Первое контрольное взвешивание проведут в Костроме, среди артистов спектакля «Носорог-шоу». По словам директора костромского цирка Натальи Голубевой, вес животных — «один из важных показателей здоровья».
В Костроме контрольное взвешивание пройдут африканский носорог Мафуньян, бенгальская тигрица Лиза, свинки Газ, Джип и Камаз, а также лошади и собаки.