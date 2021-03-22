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В Подмосковье отремонтируют более 150 медучреждений

RT на русском
16 часов назад
В Московской области рассказали о планах по ремонту медицинских учреждений.
В Подмосковье отремонтируют более 150 медучреждений
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявил губернатор Андрей Воробьёв на заседании регионального правительства, ремонту подлежит 158 объектов. В них планируется провести капитальные и косметические работы.
В приоритете — ремонт 81 медицинского учреждения.
В проектах принимает участие 41 городской округ, отметила министр здравоохранения Светлана Стригункова.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о планах по строительству и ремонту объектов здравоохранения.
Общество,Светлана Стригункова,Андрей Воробьев,Московская Область,
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