Соловьев обвинил Познера в заработке на ненависти к РФ

«Смысл жизни Собчак — уничтожение всего того, что может казаться русским важным и последовательным», — заявил телеведущий. Он также добавил, что Собчак, по его мнению, позволено больше, чем любому другому человеку в стране, поскольку, как он считает, что бы она ни делала, она остается «дочкой учителя Путина».
«Познер — это гораздо более интересные и серьезные задачи. Познер просто искренне ненавидит Россию», — сказал Соловьев и добавил, что тот, по его мнению, ненавидит и страну, и государство, а также страдает из-за того, что смог состояться только в той стране, которую он ненавидит.
«Это просто уникально как можно легко зарабатывать на пренебрежении и ненависти к России», — заключил Соловьев.