Абрамович решил судиться с издателем книги «Люди Путина»

Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович подал в суд на одну из крупнейших в мире издательских компаний HarperCollins. Она в 2020 году выпустила книгу «Люди Путина», в которой, по мнению Абрамовича, содержатся ложные и клеветнические заявления о нём.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпировано, и выдвигается ложная информация о покупке нашим клиентом футбольного клуба «Челси» и его деятельности. Такие утверждения абсолютно неприемлемы и безосновательны, — цитирует РБК защиту Абрамовича.

Книгу написала прожившая 16 лет в России бывший корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон. Российский миллиардер пытался договориться с издательством без суда. Ему была предоставлена подробная информация, касающуюся различных ложных утверждений об Абрамовиче в книге.

К сожалению, эти действия не увенчались успехом, и издатель не исправил ложные утверждения в книге, — отметил миллиардер.

Он выразил надежду, что суд в Великобритании, как и раньше, предоставит ему «справедливое судебное разбирательство».