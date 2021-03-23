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Абрамович решил судиться с издателем книги «Люди Путина»

News.ruиещё 5
1 час назад
Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович подал в суд на одну из крупнейших в мире издательских компаний HarperCollins. Она в 2020 году выпустила книгу «Люди Путина», в которой, по мнению Абрамовича, содержатся ложные и клеветнические заявления о нём.
Абрамович решил судиться с издателем книги «Люди Путина»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look PressKomsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпировано, и выдвигается ложная информация о покупке нашим клиентом футбольного клуба «Челси» и его деятельности. Такие утверждения абсолютно неприемлемы и безосновательны, — цитирует РБК защиту Абрамовича.
Книгу написала прожившая 16 лет в России бывший корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон. Российский миллиардер пытался договориться с издательством без суда. Ему была предоставлена подробная информация, касающуюся различных ложных утверждений об Абрамовиче в книге.
К сожалению, эти действия не увенчались успехом, и издатель не исправил ложные утверждения в книге, — отметил миллиардер.
Он выразил надежду, что суд в Великобритании, как и раньше, предоставит ему «справедливое судебное разбирательство».
Ранее NEWS.ru сообщал, что британская газета The Independent извинилась перед российским предпринимателем Романом Абрамовичем. Это пришлось сделать за публикацию, в которой говорилось, что он является хранителем незаконных средств руководства РФ и должен быть подвергнут санкциям. Издание уточняет, что «ошибочно опубликовала эти утверждения».
Общество,Санкции,Миллиардеры ,Роман Абрамович,Financial Times,The Independent,РБК,
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