"Просто восторг": Навальный описал утро в колонии

Вторым любимым моментом Навальный признал одно из упражнений во время утренней зарядки – марш на месте. По словам политика, во время него он представляет, что снимается в русском ремейке «Звездных войн» в роли имперских штурмовиков. Навальный отметил, что с его подачи это упражнение его товарищи по отряду прозвали «Империя наносит ответный удар».
Как сообщал «Рамблер», в 2014 году Навальный был признан виновным и приговорен к условному лишению свободы на 3,5 года по делу «Ив Роше». По версии следствия и суда, он руководил операциями, в рамках которых его брат Олег убедил представителей компании «Ив Роше Восток» заключить договор на осуществление транспортных услуг с фирмой «Главное подписное агентство» по завышенным ценам.