"Просто восторг": Навальный описал утро в колонии

Вторым любимым моментом Навальный признал одно из упражнений во время утренней зарядки – марш на месте. По словам политика, во время него он представляет, что снимается в русском ремейке «Звездных войн» в роли имперских штурмовиков. Навальный отметил, что с его подачи это упражнение его товарищи по отряду прозвали «Империя наносит ответный удар».