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"Просто восторг": Навальный описал утро в колонии

Вероника Полынина
3 часа назад
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный рассказал о любимых моментах дня в Покровской колонии (ИК-2 Покров), где он отбывает срок по делу «Ив Роше».
«В моей рутине есть два момента, которые я обожаю. Оба рано утром», - поделился Навальный в Instagram.
Первый из них – прослушивание гимна России перед утренней зарядкой.
«Представьте себе, локальная зона вокруг барака. Снег. Мужчины в черных тюремных робах, сапогах и меховых шапках стоят в темноте с руками за спиной, и над всей зоной через репродуктор на высоком столбе раздается: «Славься, Отечество наше свободное». Просто восторг», - написал оппозиционер.
Вторым любимым моментом Навальный признал одно из упражнений во время утренней зарядки – марш на месте. По словам политика, во время него он представляет, что снимается в русском ремейке «Звездных войн» в роли имперских штурмовиков. Навальный отметил, что с его подачи это упражнение его товарищи по отряду прозвали «Империя наносит ответный удар».
Как сообщал «Рамблер», в 2014 году Навальный был признан виновным и приговорен к условному лишению свободы на 3,5 года по делу «Ив Роше». По версии следствия и суда, он руководил операциями, в рамках которых его брат Олег убедил представителей компании «Ив Роше Восток» заключить договор на осуществление транспортных услуг с фирмой «Главное подписное агентство» по завышенным ценам.
В начале февраля суд изменил Навальному условный срок на реальный из-за того, что он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. Мосгорсуд признал это решение законным.
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