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"Я в шоке": дочь Сумишевского о ЧП в доме в Химках

Вероника Полынина
38 минут назад
Российский певец, участник шоу «Три аккорда» Ярослав Сумишевский едва не потерял дочь при взрыве в жилом доме в Химках, пишет «Комсомольская правда».
"Я в шоке": дочь Сумишевского о ЧП в доме в Химках
Фото: InstagramInstagram
Квартира дочери Сумишевского Ксении находится на одной лестничной клетке с жилищем, в котором в пятницу взорвался бытовой газ.
Утром 19 марта, как сообщал «Рамблер», на восьмом этаже в жилом доме 16 на Зеленой улице в подмосковных Химках произошел взрыв с последующим возгоранием и обрушением межкомнатных перегородок. В результате инцидента погиб мужчина и двое маленьких детей.
Позже выяснилось, что дочь Ярослава Сумишевского живет в пострадавшем от взрыва доме, а ее квартира чудом уцелела.
«Я в шоке, начинаю все больше верить в чудо. А чудо в том, что наша квартира целая. Снизу, слева квартиры задеты, а наша нет», - рассказала Ксения.
Напомним, что в начале февраля Ярослав Сумишевский потерял супругу. Наталья Сумишевская скончалась спустя неделю после жуткой аварии, в которую они с мужем попали под Красноярском.
Общество,Комсомольская правда,Химки,
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