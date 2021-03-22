"Я в шоке": дочь Сумишевского о ЧП в доме в Химках

Российский певец, участник шоу «Три аккорда» Ярослав Сумишевский едва не потерял дочь при взрыве в жилом доме в Химках пишет «Комсомольская правда».

Фото: Instagram Instagram

Квартира дочери Сумишевского Ксении находится на одной лестничной клетке с жилищем, в котором в пятницу взорвался бытовой газ.

Утром 19 марта, как сообщал «Рамблер», на восьмом этаже в жилом доме 16 на Зеленой улице в подмосковных Химках произошел взрыв с последующим возгоранием и обрушением межкомнатных перегородок. В результате инцидента погиб мужчина и двое маленьких детей.

Позже выяснилось, что дочь Ярослава Сумишевского живет в пострадавшем от взрыва доме, а ее квартира чудом уцелела.

«Я в шоке, начинаю все больше верить в чудо. А чудо в том, что наша квартира целая. Снизу, слева квартиры задеты, а наша нет», - рассказала Ксения.