Названа дата отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Роуминг между Россией Белоруссией может быть отменён к символической дате, сообщает агентство БелТА.

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Такое заявление прозвучало на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Предполагается, что все мероприятия по отмене роуминга должны завершиться к 2 апреля – Дню единения народов республики Беларусь и РФ.

В прошлом году, как сообщал «Рамблер», 15% российских туристов в Крыму пожаловались на дорогой роуминг и некачественную связь от местных операторов.

Руководитель агентства Telecom Daily Денис Кусокв пояснил, что в Крыму нет вышек крупных российских операторов: МТС Билайн , Мегафон и Tele2 . В итоге российские туристы вынуждены поддерживать связь посредством роуминга (77% респондентов) или покупки сим-карты местных операторов (8% респондентов). Значительная доля туристов (15%) вовсе отказывается от пользования мобильным телефоном на отдыхе.