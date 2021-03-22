Названа дата отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Такое заявление прозвучало на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Предполагается, что все мероприятия по отмене роуминга должны завершиться к 2 апреля – Дню единения народов республики Беларусь и РФ.
В прошлом году, как сообщал «Рамблер», 15% российских туристов в Крыму пожаловались на дорогой роуминг и некачественную связь от местных операторов.
Руководитель агентства Telecom Daily Денис Кусокв пояснил, что в Крыму нет вышек крупных российских операторов: МТС
, Билайн
, Мегафон и Tele2
. В итоге российские туристы вынуждены поддерживать связь посредством роуминга (77% респондентов) или покупки сим-карты местных операторов (8% респондентов). Значительная доля туристов (15%) вовсе отказывается от пользования мобильным телефоном на отдыхе.
Летом 2019 года в России был отменен внутрисетевой роуминг, который предполагает ликвидацию специальных условий для абонентов, путешествующих по стране. Крым с 2014 года является субъектом Российской Федерации, но на полуострове до сих пор действует роуминг.