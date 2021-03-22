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Названа дата отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Павел Тиунов
3 часа назад
Роуминг между Россией и Белоруссией может быть отменён к символической дате, сообщает агентство БелТА.
Названа дата отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Такое заявление прозвучало на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Предполагается, что все мероприятия по отмене роуминга должны завершиться к 2 апреля – Дню единения народов республики Беларусь и РФ.
В прошлом году, как сообщал «Рамблер», 15% российских туристов в Крыму пожаловались на дорогой роуминг и некачественную связь от местных операторов.
Руководитель агентства Telecom Daily Денис Кусокв пояснил, что в Крыму нет вышек крупных российских операторов: МТС, Билайн, Мегафон и Tele2. В итоге российские туристы вынуждены поддерживать связь посредством роуминга (77% респондентов) или покупки сим-карты местных операторов (8% респондентов). Значительная доля туристов (15%) вовсе отказывается от пользования мобильным телефоном на отдыхе.
Летом 2019 года в России был отменен внутрисетевой роуминг, который предполагает ликвидацию специальных условий для абонентов, путешествующих по стране. Крым с 2014 года является субъектом Российской Федерации, но на полуострове до сих пор действует роуминг.
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