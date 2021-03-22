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Россиянам пообещали мясо и хлеб из белка насекомых 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Россиянам пообещали мясо и хлеб из белка насекомых
Фото: РИА Новости
В ближайшие годы на полках магазинов могут появиться мясные продукты и хлебобулочные изделия из белка насекомых, заявил управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин.
«В ближайшие десять лет в России появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом. К примеру, растительное и клеточное мясо или выпечка из белка насекомых», — цитирует РИА «Новости» Зюзина.
Он рассказал, что уже сейчас первые подобные продукты начинают появляться на прилавках, а блюда из насекомых окажутся в меню россиян лишь через пару лет. Экзотические блюда из насекомых сегодня употребляют, в основном, жители Мексики, а также Индии, Китая и других азиатских стран.
Такой тип белка имеет полезные иммуномодулирующие и гипоаллергенные свойства. Россия пока не торопится поедать насекомых и использует их, как правило, для подкормки рыб или животных.
Также Зюзин назвал еще один тренд ближайшего десятилетия — еда из 3D-принтера. Согласно дорожной карте НТИ, к 2028 году россияне смогут самостоятельно производить себе еду на таком устройстве. Разработки в этой сфере уже ведутся, одна из них предполагает, что на домашнем устройстве можно будет напечатать мясо из растительного белка или из предварительно культивированных клеток мяса.
«Не исключено, что к 2030 году в России появятся системы, позволяющие жителям мегаполисов пропускать приемы пищи. К примеру, в США уже разрабатывается пластырь на перекус, который при помощи патча с чипом поставит в организм человека питательные вещества», — добавил Зюзин.
Ранее ученые, проводя опыты на мышах и мушках-дрозофилах, выяснили, что накапливающийся в мышцах после тренировки белок сестрин повышает их выносливость сам по себе — без занятий спортом.
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Общество , Андрей Зюзин , РИА Новости
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