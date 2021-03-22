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Лавров оценил перспективу использования сертификатов вакцинации

Lenta.ru
44 минуты назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил перспективу использования сертификатов вакцинации в стране. Свою позицию он высказал, отвечая на вопросы китайских СМИ. Беседа опубликована на сайте МИД.
Лавров оценил перспективу сертификатов вакцинации
Фото: ReutersReuters
Лавров рассказал, что сейчас в данной области опыт в России находится на стадии формирования и заключается в том, что тот, кто сделал прививку, может оформить сертификат вакцинации в бумажном и в электронном виде. При этом данные фиксируются в федеральном регистре вакцинированных граждан. По словам министра, пока документ только подтверждает, что человек получил препарат, был вакцинирован от коронавируса, и не используется в других целях.
Глава ведомства отметил, что в России изучают заграничный опыт в использовании «прививочных паспортов». Он подчеркнул, что в случае реализации подобных инициатив должен соблюдаться принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход. В противном же случае данный документ будет создавать разделительные линии, а его наличие или отсутствие может стать поводом для ущемления прав человека и путешественника.
Ранее в МИД России рассказали, что в России занялись разработкой проекта сертификата вакцинации на двух языках — русском и английском. Он предназначен для лиц, привитых российскими вакцинами от коронавируса. В министерстве также сообщили, что головным ведомством по реализации поставленных задач является Минздрав.
Общество,Политика,Сергей Лавров,Минздрав РФ,МИД,Россия,
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