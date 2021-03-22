Лавров оценил перспективу сертификатов вакцинации

Лавров рассказал, что сейчас в данной области опыт в России находится на стадии формирования и заключается в том, что тот, кто сделал прививку, может оформить сертификат вакцинации в бумажном и в электронном виде. При этом данные фиксируются в федеральном регистре вакцинированных граждан. По словам министра, пока документ только подтверждает, что человек получил препарат, был вакцинирован от коронавируса, и не используется в других целях.