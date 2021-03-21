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Черногория разрешила въезд привитых "Спутником V" россиян

Майк Габриелян
57 минут назад
Россияне могут въехать в Черногорию с прививкой «Спутник V» или со справкой о наличии антител. Об этом сообщила госсекретарь по туризму Черногории Ивана Джурович, передает ТАСС.
«Российские граждане могут въехать в Черногорию с отрицательным ПЦР-тестом, который не старше 48 часов, или с подтверждением прививки любой вакциной, сделанной не менее чем за семь дней до прибытия, или свидетельством, что переболели коронавирусом», - сказала Джурович.
Кроме того, если у туриста есть справка об антителах, выданная зарегистрированной лабораторией не более чем за 30 дней до прибытия, он также может въехать в страну.
Джурович отметила, что Черногория планирует дальнейшие закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«Для нас, как и для Российской Федерации, самое главное, чтобы улучшилась эпидемическая ситуация. Фокус на ситуации в здравоохранении», - отметила она.
Ранее Черногория уже приобретала российскую вакцину. В конце февраля в страну прибыла первая партия препарата из России, еще две партии доставили из Сербии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Греция признала «Спутник V».
Общество,Видео,Черногория,
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