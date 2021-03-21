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Москва

Греция увеличила число разрешений на въезд для россиян 

РИА Новости 1 час назад
Греция увеличила с 500 до 4 тысяч в неделю число разрешений на въезд для граждан России. Соответствующее совместное решение семи министерств опубликовано в официальной правительственной газете в воскресенье.
Греция разрешала въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, с тех пор действие соответствующего постановления неоднократно продлевалось. Срок действия очередного постановления истекает 22 марта.
Увеличение числа разрешений в восемь раз последовало после телеконференции сопредседателей Смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, состоявшейся 18 марта.
Первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис сообщил министру транспорта России Виталию Савельеву, что Греция намерена увеличить количество разрешений на въезд для граждан России с 500 до 4000 в неделю, чтобы обслуживать большее количество пассажиров, а с мая намерена принимать всех россиян. Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил в интервью РИА Новости, что Греция планирует открыть границу для российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация — то и в начале мая.
Кипр упростит правила въезда для россиян
Греция сейчас запрещает въезд в страну граждан третьих стран, кроме государств Европейского Союза и Шенгенского соглашения, для предотвращения распространения COVID-19. Исключение составляют также постоянные жители десяти государств, включая Россию, говорится в постановлении.
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Общество , Видео , Виталий Савельев , ЕС , РИА Новости
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