«Иначе я перестану себя уважать»

В начале XX века термин «феминизм» не был известен никому, а профессии в большинстве случаев имели четкое разделение по половому признаку. Тем не менее ближе к 1920-м годам девушки уже стали замечать в этом несправедливость и желали реализовать себя в считавшихся тогда мужскими профессиях. В их числе была знаменитая летчица Амелия Эрхарт , которая стала первой в мире женщиной, перелетевшей Атлантический океан. Эрхарт поставила еще несколько рекордов и, помимо этого, активно боролась за равноправие женщин. «Лента.ру» рассказывает ее историю в рамках цикла о великих путешественниках и первопроходцах.

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Любовь не с первого взгляда

С ранних лет будущую известную летчицу интересовали книги об открытиях и путешествиях, в особенности — произведения Жюля Верна Марка Твена . К самолетам же Амелию потянуло далеко не сразу. Увиденный ею впервые в десятилетнем возрасте аэроплан не впечатлил, тогда ее больше привлекали гигантские корабли с пиратскими стягами на мачтах.

Тем не менее детство девочки нельзя назвать счастливым. После смерти ее бабушки и дедушки у семьи возникли финансовые трудности, поскольку ее отец, прежде работавший адвокатом в железнодорожной компании, пристрастился к алкоголю. В 1910-е годы Эрхарты часто переезжали, но будущая летчица смогла окончить среднюю школу в Чикаго, а затем поступить в колледж Огонца в Райдоле, штат Пенсильвания.

Амелия сразу проявила интерес к естественным и точным наукам. В 1916 году она гостила у сестры в Канаде и ухаживала там за ранеными солдатами. Этот момент был решающим в ее жизни: девушка бросила учебу на втором курсе и стала медсестрой Красного Креста в военном госпитале в Торонто. Именно там она влюбилась в самолеты, наблюдая за летчиками на местном аэродроме.

В 1919 году Амелия вернулась в США, где посетила авиационную выставку в Калифорнии. Гигантские железные птицы оставили неизгладимое впечатление в душе Эрхарт, и она поехала на аэродром Роджерс Филд, чтобы полетать на самолете. Первых десяти минут, проведенных в небе, хватило сполна — она поняла, что хочет связать свою жизнь с авиацией. «Мы только оторвались от земли на 200 или 300 футов, а я уже знала, что должна летать», — вспоминала позже Амелия.

Смелые шаги в авиации

Не теряя времени, Амелия записалась на летные курсы к известной летчице Нете Снук, которая уже установила немало рекордов. Тем не менее прославилась Кудряшка Снук, как называли ее поклонники, именно благодаря обучению Эрхарт. Впоследствии она даже написала книгу «Я научила Амелию летать».

Во время курсов при управлении бипланом (самолет с двумя несущими поверхностями) Амелия чувствовала себя настолько уверенно и спокойно, что постоянно намеревалась совершить опасный трюк или пролететь под электрическими проводами, чему всегда противилась Снук.

Тогда же девушка загорелась мечтой купить собственный летательный аппарат. В упорстве и трудоспособности летчица легко могла посоревноваться с мужчинами, что, к слову, было несвойственно женщинам той эпохи, и начала подрабатывать фотографом, стенографисткой и даже водителем грузовика.

Накопить нужную сумму удалось всего за полгода, и уже к концу 1921-го у девушки был желтый биплан Kinner Airster, который она прозвала «Канарейка».

В будущем успехе у Амелии не было никаких сомнений. Сразу после покупки биплана она сдала выпускные экзамены и получила летную лицензию, а уже через год установила свой первый мировой рекорд. Эрхарт стала первой женщиной-пилотом, поднявшимся на высоту 4200 метров. Спустя пару лет американка получила интернациональную лицензию, выданную Международной авиационной федерацией (FAI), и стала 16-й женщиной в мире, добившейся такого титула.

Проба пера

В 1927 году американский пилот Чарльз Огастес Линдберг совершил первый в истории перелет через Атлантику без посадок и дозаправок. Тогда дочь известного бизнесмена и филантропа Генри Фиппса-младшего, Эми Гест, решила, что станет первой женщиной, повторившей его подвиг.

С собой девушка решила взять бортового механика Лу Гордона и профессионального пилота Уилмера Стульца, поскольку не могла садиться за штурвал из-за отсутствия опыта. Тем не менее, несмотря на успешную команду, полет втроем не состоялся. Эми послушала родственников, предупреждавших ее об опасности, и оставила затею. Но не навсегда.

Позже Гест решила найти американку, которая поможет ей в осуществлении этой идеи. Ею оказалась Эрхарт. Полет начался с аэродрома на острове Ньюфаундленд на пассажирском самолете Fokker, получившем имя «Дружба». Над Атлантикой бушевала буря, а Амелия никогда прежде не водила тяжелые трехмоторные самолеты, поэтому все управление взяли на себя Стульц и Гордон.

Эрхарт была не в восторге от полета. Она отрицала свою роль в нем и отказалась признать активное участие в переоборудовании самолета. Хотя на деле хрупкая с виду девушка сама заменила шасси на поплавки — на тот случай, если пришлось бы садиться на воду, добавила дополнительные баки с горючим и емкости со всем необходимым.

«Амелия тосковала. Она считала, что во время перелета на "Дружбе" была балластом, "мешком картошки", как она любила выражаться. Она чувствовала, что все почести были совершенно незаслуженными. При этом как бы она ни прославляла Стульца и Гордона, на них никто не обращал внимания, и оба они канули в безвестность. А саму Амелию носили на руках.

"Хилтон, — сказала она мне однажды, — я фальшивая героиня. Теперь у меня нет выхода, рано или поздно я должна перелететь Атлантику сама, иначе я перестану себя уважать"», – вспоминал упрямство Эрхарт репортер Хилтон Райли.

Рекорд за рекордом

Настоящая известность пришла к Эрхарт, не привыкшей останавливаться на достигнутом, в мае 1932 года: она пересекла Атлантику в одиночку за 15 часов 30 минут. Помимо того, что это был первый в истории авиации одиночный женский перелет через океан, он стал вторым в истории успешным перелетом через Атлантику вообще — ведь с 1927 года никому не удавалось повторить воздушный подвиг Линдберга.

Полет дался Эрхарт нелегко: она попала в шторм, самолет обледенел, у него потек топливопровод. Однако летчица, несмотря на все трудности, смогла довести летательный аппарат до побережья Северной Ирландии. На земле ее ждали мировая слава и множество медалей: Амелию наградили Крестом летных заслуг, орденом Почетного легиона от французского правительства и Золотой медалью Национального географического общества, которую ей вручил лично президент США Герберт Гувер

В июле того же года Амелия побила еще один скоростной рекорд на трансконтинентальном маршруте, а в августе стала первой девушкой, перелетевшей из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Эти победы помогли ей обзавестись связями со знаменитыми американскими политическими и общественными деятелями. Известно, что Эрхарт давала частные уроки пилотирования первой леди США Элеоноре Рузвельт

В 1931 году Амелия вышла замуж и была вполне счастлива в браке, а тремя годами позже выпустила собственную линию модной одежды под названием Amelia Earhart Fashions, которая продавалась в нью-йоркском универмаге Macy’s и магазине Marshall Fields’ в Чикаго.

Дело в том, что Эрхарт не переносила слишком женственные силуэты с многочисленными оборками. Летчица с юности делала выбор в пользу нарядов, которые было принято считать мужскими, поэтому почти всегда сама шила себе одежду. Она дала понять женщинам, что необязательно покупать юбки и жакеты в комплекте — их можно приобрести по отдельности, и зародила концепцию separate (разделения) в женском гардеробе.

«В наше время девушка должна верить в себя как личность»

1930-е годы можно считать настоящим расцветом феминизма — именно тогда слово «летчица» вошло в обиход, и Амелия решила присоединиться к борьбе за равноправие мужчин и женщин. Она написала огромное количество статей и брошюр о профессии пилота и больших возможностях женской авиации в будущем. Кроме того, Эрхарт стала одним из авторов поправки о равноправии в Конституции США.

Чтобы подарить представительницам своего пола больше возможностей, американка помогла организовать международную ассоциацию женщин-пилотов под названием «Девяносто девять» — именно столько участниц присоединились к организации. Затем Амелия единогласно была избрана президентом этого сообщества.

В 1936 году летчица занялась научной деятельностью в общественном исследовательском университете Пердью в Индиане. Она провела множество тестов по аэродинамике и аэронавтике, а затем открыла летную школу при учебном заведении, куда принимали девушек и женщин до 55 лет. Летчица не только вела теорию и практику управления самолетами, но и объясняла ученицам, как попасть в этот мир, прежде принадлежавший лишь пилотам-мужчинам. Как говорила Амелия, в наше время девушка должна верить в себя как личность.

«В 1930-е годы Эрхарт была самой популярной женщиной в мире. Она была пилотом-рекордсменкой, женщиной, которая проложила свой собственный путь в авиации — мире, где главенствовали исключительно мужчины», — рассказывал куратор отдела аэронавтики Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики в США Дороти Кокрейн.

Последний полет

Но всего этого Эрхарт было мало. В конце 1936 года она получила огромную по тем временам сумму пожертвований от неизвестных спонсоров — 50 тысяч долларов — и решила потратить деньги на новый Lockheed Model 10 Electra.

Амелия знала, что этот самолет поможет ей повторить кругосветное путешествие, которое уже было совершено американским пилотом Вайли Хардеманном Постом.

17 марта 1937 года Эрхарт и еще два пилота, Фред Нунан и Гарри Мэннинг, вылетели из Окленда и направились на Гавайи, откуда был назначен вылет. При посадке самолет вдруг потерял шасси и упал, от удара лопнул бак, вспыхнул пожар. Огонь удалось потушить, однако ремонт самолета затянулся на месяц.

Это не отбило у неутомимой Амелии желания осуществить мечту. Все это время она тщательно исследовала метеорологические условия на маршруте, чтобы учесть все изменения погоды.

В день вылета один из пилотов, Гарри Мэннинг, отказался участвовать в опасном мероприятии, сославшись на семейные обстоятельства, и Эрхарт с Нунаном пришлось лететь вдвоем. Официально перелет был разделен на 28 отдельных этапов. В конце каждого предполагалась остановка для починки и дозаправки.

Без происшествий пилотам удалось пересечь Пуэрто-Рико, Венесуэлу, Бразилию, Судан, Эфиопию, Таиланд, Пакистан, Индию, Индонезию, Австралию и подойти к острову Лаэ в архипелаге Папуа — Новая Гвинея.

Следующей точкой на маршруте был маленький остров Хауленд, который было трудно отыскать среди океана. Специально для экспедиции на нем выстроили взлетно-посадочную полосу, а рядом поставили эсминец «Итаска», который выполнял роль радиомаяка и испускал густой серо-белый дым в качестве ориентира. Там пилотов должны были встречать официальные лица и представители прессы.

Чтобы максимально облегчить самолет, на Лаэ пилоты избавились от всего лишнего: парашютов и резиновой лодки, запасов кофе, воды и пищи. Шквальный ветер сменил направление, но ждать выгодных погодных условий пилоты не стали. 2 июля в 10:00 Амелия и Нунан поднялись в воздух и отправились на остров.

Через некоторое время Эрхарт сообщила диспетчерам, что не видит остров и не понимает, где они находятся. Затем она еще раз вышла на связь, объяснив, что погода сильно ухудшилась, появился стойкий лобовой ветер. В последнем сообщении Амелия испуганно кричала, что их сносит к северу или к югу, и она не видит ни острова, ни дыма от корабля.

Ее искали, ищут и будут искать

Когда, по подсчетам экспертов, горючее в самолете Эрхарт и Нунана должно было кончиться, военно-морские силы США развернули поисково-спасательную операцию. Это была самая дорогостоящая и масштабная кампания за всю историю североамериканского флота.

В поисках участвовало немыслимое количество кораблей, волонтеров, армия и армейские самолеты. Они осмотрели 220 тысяч квадратных миль, исследовали крошечные необитаемые острова и рифы, но все попытки найти летчицу были тщетны. 5 января 1939 года Амелия Эрхарт и Фред Нунан были объявлены погибшими.

В марте 2018 года появилось сообщение, что случайно найденные еще в 1940 году на тихоокеанском острове Никумароро останки и вещи принадлежали Амелии Эрхарт, что с большой вероятностью позволило установить место ее гибели. Рядом с костями поисковый отряд обнаружил крем от веснушек, зеркало, клочки кожаной летной куртки и алюминиевые фрагменты фюзеляжа самолета.

Была обнародована фотография с изображением якобы Фреда Нунана и Амелии Эрхарт среди других людей на атолле Джалуит. Это должно было свидетельствовать в пользу версии о пребывании пилотов в плену у японцев, однако распознать личности по этому снимку не удалось.

Для многих Амелия Эрхарт была не просто летчицей-героиней, а настоящим кумиром, эталоном и примером для подражания. О ней написаны песни и книги, снято несколько кинолент. В честь Амелии назвали маяк на острове Хауленд, астероид 3895 и даже спутник Сатурна, а на Венере существует Венец Эрхарт.