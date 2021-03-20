Певцов призвал навсегда заблокировать Twitter в России

Актер Дмитрий Певцов призвал закрыть навсегда Twitter в России за пропаганду детской порнографии и призывы детей к суициду.
«Я бы его вообще закрыл навсегда за пропаганду того, что запрещено российским законодательством: за детскую порнографию, призывы детей к суициду и так далее», – цитирует «АиФ» Певцова.
Актер считает, что влияние западной «сексуальной революции» дошло до России в 1990-е годы и привело к развитию секс-индустрии. По его словам, интимная жизнь касается только мужчины и женщины, как было в его детстве.
«Была любовь и рождаемость была хорошая», – отметил Певцов.
Ранее Роскомнадзор пригрозил, что заблокирует соцсеть Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию.
Напомним, Роскомнадзор впервые применил свои полномочия, предоставленные ему недавно принятыми законами. Регулятор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter на территории России за систематический отказ сервиса удалять посты с пропагандой наркотиков, суицидов и детским порно.