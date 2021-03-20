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В России выявлено 9 632 случая коронавируса

Газета.Ruиещё 1
20 марта 2021
В России выявили 9 632 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб в Telegram-канале. Также за прошедший день выздоровели 11 279 пациентов, умерли 392.
В России выявлено 9 632 случая коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 4 447 570 жителей России, вылечились 4 060 652 человека, скончались 94 659.
Ранее инфекционист спрогнозировал подъем заболеваемости COVID-19 в РФ.
Общество,Россия,
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